VIDE GRENIER MARVEJOLS
Marvejols, 3 septembre 2023

Marvejols,Lozère

Vide Grenier de Marvejols !!!!

Sur les places et rues du centre ville de Marvejols, venez chiner toute la journée. De nombreux exposants vous y attendront.

Inscriptions à l’Office de Tourisme, Place du Soubeyran à partir du 28 juin.

Organisée par l….

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Marvejols

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Marvejols Flea Market !!!!

Come and hunt for bargains all day long in the squares and streets of Marvejols town center. Numerous exhibitors await you.

Registration at the Tourist Office, Place du Soubeyran from June 28.

Organized by the…

¡¡¡¡Rastro de Marvejols !!!!

Ven a buscar gangas durante todo el día en las plazas y calles del centro de Marvejols. Le esperan numerosos expositores.

Inscripciones en la Oficina de Turismo, Place du Soubeyran, a partir del 28 de junio.

Organizado por la…

Vide Grenier von Marvejols !!!!

Auf den Plätzen und Straßen des Stadtzentrums von Marvejols können Sie den ganzen Tag lang stöbern. Zahlreiche Aussteller werden Sie dort erwarten.

Anmeldungen im Office de Tourisme, Place du Soubeyran ab dem 28. Juni.

Organisiert von der…

