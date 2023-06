CONCERTS AU SILLON LAUZÉ AVEC ECHOPLAIN (NOISE ROCK / PARIS) + FRAGILE FIGURES (POST ROCK/COLMAR) Marvejols, 22 juin 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Découvrez 2 groupes explosifs avec « Echoplain », trio noise rock de tous les diables et « Fragile Figures », duo post rock aux relents cinématographiques de toute beauté.

ECHOPLAIN

(noise rock / paris)

Echoplain fait figure de vétérans de la scène r….

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Discover 2 explosive bands: « Echoplain », a devilish noise-rock trio, and « Fragile Figures », a post-rock duo with a cinematic edge.

ECHOPLAIN

(noise rock / paris)

Echoplain are veterans of the noise-rock scene…

Descubra 2 grupos explosivos con « Echoplain », un endiablado trío de noise rock, y « Fragile Figures », un dúo de post rock con un toque cinematográfico.

ECHOPLAIN

(noise rock / parís)

Echoplain son veteranos de la escena noise rock.

Entdecken Sie 2 explosive Bands mit « Echoplain », einem teuflisch guten Noise-Rock-Trio, und « Fragile Figures », einem Post-Rock-Duo mit filmischen Anklängen, die von allergrößter Schönheit sind.

ECHOPLAIN

(Noise Rock / Paris)

Echoplain gehört zu den Veteranen der R…

