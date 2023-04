LES MATINÉES DES PITCHOUNETS 4 Rue Paul Mendras, 25 avril 2023, Marvejols.

Pour initier les plus petits au 7ème art, le cinéma Le Trianon à Marvejols propose des moments privilégiés aux futurs cinéphiles : « Les matinées des Pitchounets » .

Une matinée en famille, au calme, avec une projection adaptée aux plus jeunes (dès 3 a….

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . EUR.

4 Rue Paul Mendras

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



To introduce the youngest to the 7th art, the cinema Le Trianon in Marvejols proposes privileged moments to the future cinephiles: « Les matinées des Pitchounets ».

A morning in family, with a projection adapted to the youngest (from 3 years old).

Para iniciar a los más jóvenes en el 7º arte, el cine Le Trianon de Marvejols ofrece momentos privilegiados a los futuros cinéfilos: « Les matinées des Pitchounets ».

Una mañana en familia, en un lugar tranquilo, con una proyección adaptada a los más pequeños (a partir de 3 años).

Um die Kleinsten an die 7. Kunst heranzuführen, bietet das Kino Le Trianon in Marvejols besondere Momente für zukünftige Filmfans: « Les matinées des Pitchounets » (Die Vormittage der Pitchounets).

Ein Vormittag mit der Familie in ruhiger Umgebung mit einer Vorführung, die für die Jüngsten (ab 3 Jahren) geeignet ist….

Mise à jour le 2023-04-04 par 48 – OT Gévaudan Destination