Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-30 08:00:00

fin : 2023-09-30 13:00:00 FOIRE MENSUELLE DE MARVEJOLS : Place du Soubeyran : produits locaux, fruits, légumes, fromages, viande, fleurs, pain, viennoiseries, épices, miel…

Place Henri Cordesse : vêtements,

Places du Barry et de l’Esplanade : matériel, chapeaux….

