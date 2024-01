[STAGE] Poterie primitive – Marval (87) Marval Marval, vendredi 12 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-12 09:00

Fin : 2024-04-14 17:00

3 jours pour s’initier à la poterie primitive (sans tour et sans four), de la récolte des argiles sauvages aux céramiques cuites.

Programme :

Prospection et collecte des argiles sauvages

Préparation de la terre

Façonnage des poteries (au bol pincé et au colombin), décors et polissage

Cuisson en foyer ouvert

Tout au long du stage :

Compléments théoriques et pratiques

Regards sur la poterie préhistorique

Possibilité d’utiliser des outils en os, en bois et en pierre

Marval 87440 Haute-Vienne