cinema le Rohan, le mercredi 29 décembre à 11:00

Projection en breton, sous-titré en français. Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence ? Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines. Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte.

5 euros

Cinéma en breton cinema le Rohan 55 Rue de la Fontaine Blanche, 29800 Landerneau

2021-12-29T11:00:00 2021-12-29T12:30:00

