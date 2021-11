Rennes Trans Musicales Ille-et-Vilaine, Rennes Maruja Limon aux Trans Musicales 2021 Trans Musicales Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Maruja Limon aux Trans Musicales 2021 Trans Musicales, 3 décembre 2021, Rennes. Maruja Limon aux Trans Musicales 2021

Trans Musicales, le vendredi 3 décembre à 22:40

Ce quintet féminin barcelonais élabore une pop en espagnol et en catalan qui puise son inspiration dans certaines formes du flamenco (notamment la bulería et la rumba flamenca) ainsi que dans des rythmes latino-américains tels que le son cubain. Avec leurs chansons où la guitare acoustique, le chant expressif, les congas et las palmas (les claquements de mains typiques du flamenco) se mêlent chaleureusement aux couleurs cuivrées, ces dignes héritières de la rumba catalane du groupe Ojos de Brujo secouent l’ancienne bâtisse andalouse pour lui donner un souffle nouveau. Maruja Limón (Flamenco Pop / ES) vendredi 3 décembre au Hall 3 à 22h40 / samedi 4 décembre aux Champs Libres à 15h Trans Musicales Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T22:40:00 2021-12-03T23:15:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Trans Musicales Adresse Rennes Ville Rennes lieuville Trans Musicales Rennes