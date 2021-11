Martyr Théâtre Pitoëff, 25 janvier 2022, Genève.

Benjamin est un adolescent allemand qui vit seul avec sa mère. Il refuse d’aller au cours de natation de son école sous prétexte que les filles s’y montrent en bikini et que la vue de leurs corps heurte ses sentiments religieux. Il obtiendra du proviseur de son école l’interdiction des maillots deux pièces. Puis, en défenseur d’une lecture radicale des écritures saintes, il cherchera par tous les moyens d’imposer ses certitudes autour de lui ainsi qu’à éliminer ses détracteurs. _Martyr_, à travers la révolte mystique d’un adolescent convaincu dans sa foi inébranlable de détenir la vérité absolue, se révèle être une formidable dénonciation des fanatismes religieux. Sous la forme d’une analyse du mécanisme de la radicalisation engendrée par une lecture au premier degré des écritures saintes, la pièce de Mayenburg fait judicieusement appel à la réflexion de chacun en posant les questions essentielles de la limite de la liberté individuelle, du danger de l’extrémisme des cultes, de la montée des intégrismes qui justifient la violence comme un moyen d’action, ainsi que de la tolérance face à l’intolérance. **Avec**: Raphaël Archinard, Camille Edith Bouzaglo, Sophie Broustal, Lylou-Mélodie Guiselin, Thomas Laubacher, François Nadin, Laurent Sandoz, Loïc Valley **Mise en scène et concept scénographique**: Elidan Arzoni **Création lumières et régisseuse générale**: Danielle Milovic **Costumes et accessoires**: Carole Favre **Maquillage et coiffures**: Johannita Mutter **Chorégraphie des combats**: Pavel Jancik **Construction**: Angelo Bergomi **Administration**: Eva Kiraly **Photos**: Carole Parodi **Graphisme**: Bernard Bréchet Du 25 janvier au 13 février 2022 au Théâtre Pitoëff **Horaires**: Du mardi au jeudi à 20h, vendredi et samedi à 19h, dimanche à 18h, relâche lundi Durée du spectacle: environ 1h40 Spectacle conseillé dès 15 ans **Débats autour du spectacle (entrées gratuites)** – Vendredi 4 février à 21h: _Peut-on éviter les dérives religieuses?_ – Vendredi 11 février à 21h: _Les féminismes comme réaction au patriarcat_ **Tarifs** Plein tarif: chf 30.- Tarif réduit (AVS, AI, Chômeur): chf 20.- Etudiant (jusqu’à 26 ans): chf 15.- 20ans/20frs: chf 10.- Une production de la Compagnie Métamorphoses Traduit par Laurent Muhleisen © L’Arche 2013 Avec les soutiens de la Ville de Genève, Loterie Romande, Canton de Genève, Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittent.e.s genevois.es (FEEIG) Marius von Mayenburg est représenté par L’Arche – agence théâtrale. La pièce Martyr (traduction de Laurent Muhleisen) est publiée par L’ARCHE – éditeur. [www.arche-editeur.com](http://www.arche-editeur.com)

« Martyr » est une comédie satirique pétrie d’un humour grinçant qui aborde le fanatisme religieux et son impact sur la société ainsi que les conséquences du système patriarcal sur les femmes.

