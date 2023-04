After ludique à Martrin Martrin Catégories d’Évènement: Aveyron

Martrin

After ludique à Martrin, 9 juin 2023, Martrin. La MISA organise des soirées jeux dans les communes de Coupiac, Plaisance et Martrin. Il s’agit de partager un moment de convivialité autour du jeux de société, jeux vidéo, jeux à scénario, jeux en bois, ….

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . . Martrin 12550 Aveyron Occitanie



MISA organizes game evenings in the communes of Coupiac, Plaisance and Martrin. It is about sharing a moment of conviviality around board games, video games, scenario games, wooden games, … El MISA organiza veladas lúdicas en los municipios de Coupiac, Plaisance y Martrin. El objetivo es compartir un momento de convivencia en torno a juegos de mesa, videojuegos, juegos con guión, juegos de madera, etc. MISA organisiert Spieleabende in den Gemeinden Coupiac, Plaisance und Martrin. Es geht darum, einen Moment der Geselligkeit rund um Gesellschaftsspiele, Videospiele, Drehbuchspiele, Holzspiele, … zu teilen.

