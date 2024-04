MARTRES TOLOSANE S’EXPOSE À PEZENAS Pézenas, mardi 2 avril 2024.

Dans le cadre de l’échange entre les villes de Martres-Tolosane et Pézenas, toutes deux labellisées Villes et Métiers d’Art, une nouvelle exposition-vente autour du motif de l’oiseau prend forme au sein de la Maison des Métiers d’Art.

Découvrez jusqu’au 15 juin une sélection de pièces uniques et petites séries en céramique, métal ou textile de 8 créateurs martrais l’Aiguille Tolosane, Colette Berdot, Dorine Cavagnal, Léontine Deloge, Elsa Soucasse Jodra, Stéphanie Joffre, André Mustiga et Stéphanie Saint-Martin. Cet évènement est accompagné de projections de films sur les artisans d’art martrais et l’historique des métiers d’art de la ville. .

6 Place GAMBETTA

Pézenas 34120 Hérault Occitanie pezenas@ateliersdart.com

