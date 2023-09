Sortie botanique guidée à la Carrière Jeandillon Martres, 14 octobre 2023, Martres.

Martres,Gironde

Là où l’on trouve l’eau, la vie foisonne. Apprenez à reconnaitre la flore spécifique de ces milieux humides.

Matériels : Chaussures de marche et tenue adaptée à la météo

Rdv à Martres : Parking ENS, RD 671

Rdv à Blasimon : Chapiteau – parking nord

Cette animation est proposée dans le cadre de l’évènement « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers ».

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.

23 place(s) disponible(s)

Enfant à partir de 7 ans

Gratuit.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

Martres 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Where there’s water, there’s life. Learn to recognize the flora specific to these wetlands.

Materials: Walking shoes and weather-appropriate clothing

Meeting point in Martres: ENS parking lot, RD 671

Rdv in Blasimon : Chapiteau – parking nord

This activity is offered as part of the « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » event.

By reservation only, by telephone or via the link.

23 place(s) available

Children aged 7 and over

Free

Donde hay agua, hay vida. Aprenda a reconocer la flora específica de estos humedales.

Equipamiento: Calzado de senderismo y ropa adecuada a la climatología

Punto de encuentro en Martres: Aparcamiento ENS, RD 671

Punto de encuentro en Blasimon: Carpa – aparcamiento norte

Esta actividad se propone en el marco de la manifestación « Bienvenida a los espacios naturales sensibles del Entre-deux-Mers ».

Sólo con reserva previa, por teléfono o a través del enlace.

23 plazas disponibles

Niños a partir de 7 años

Gratis

Wo es Wasser gibt, wimmelt es von Leben. Lernen Sie, die spezifische Flora dieser Feuchtgebiete zu erkennen.

Materialien: Wanderschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung

Treffpunkt in Martres: Parkplatz ENS, RD 671

Treffpunkt in Blasimon: Chapiteau – Parkplatz Nord

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » (Willkommen in den sensiblen Naturräumen des Entre-deux-Mers) angeboten.

Nur mit Reservierung, per Telefon oder über den Link.

23 Platz(e) verfügbar

Kind ab 7 Jahren

Kostenlos

