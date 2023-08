Concours photo Hic et Nunc, je photographie mon patrimoine de demain Martinique Fort-de-France, 15 septembre 2023, Fort-de-France.

« Hic et Nunc, je photographie mon patrimoine de demain* » est le thème retenu par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Martinique pour l’édition 2023 de son concours photos.

Ce concours débutera le mardi 01 août 2023 et prendra fin le mardi 31 octobre 2023 à minuit.

*HIC ET NUNC, loc. adv. Ici même et sur-le-champ ; sans délai.

« HIC ET NUNC » = « ICI ET MAINTENANT »

Organisé en marge des Journées Européennes du Patrimoine 2023, qui ont pour thème le « Patrimoine vivant », ce concours photos a pour objectif de permettre au participant de partager sinon de proposer, à travers la photographie, ce qui constituera selon lui, le patrimoine en 2050.

Traditionnellement, le patrimoine fait référence au passé, à l’histoire, à l’ancien. Il est souvent choisi par des instances officielles, qui œuvrent à sa reconnaissance et à sa protection.

Sortons des sentiers battus !

Portons un regard sur les lieux du quotidien que nous habitons, que nous utilisons !

Saisissons le patrimoine de demain, celui qui se vit, se pratique « Hic et Nunc » [ici et maintenant], à travers nos habitudes de déplacements, de consommation, de travail, de loisirs et de culture !

Nous habitons et vivons :

Des espaces formels ou informels, bâtis ou naturels ;

Des bâtiments ou des ouvrages d’art ;

Des lieux et des espaces publics : places, rues, aménagements publics urbains etc.

Ces lieux pourront être photographiés de jour comme de nuit et devront inclure du vivant (humains,

faune et/ou flore).

Les photographes sont ici invités proposer leur témoignage et leur perception.

