Formation Conduire les entretiens professionnels – MARTINIQUE Martinique Fort-de-France Catégorie d’Évènement: Fort de France

Formation Conduire les entretiens professionnels – MARTINIQUE Martinique, 27 avril 2023, Fort-de-France. Formation Conduire les entretiens professionnels – MARTINIQUE Jeudi 27 avril, 09h00 Martinique

Prise en charge possible OPCO / FAF

L’entretien professionnel est une rencontre obligatoire destinée à considérer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié en termes d’emploi et de qualification. Martinique 31 Rue Professeur Raymond Garcin, Fort-de-France Fort-de-France 97233 Martinique [{« link »: « https://www.perspective-rh.fr/rh/conduire-entretiens-professionnels-ocapiat/ »}] L’entretien professionnel est une rencontre obligatoire entre un salarié et son employeur destiné à considérer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié en termes d’emploi et de qualification. Les lois successives de 2014 et de 2018, relatives à la formation professionnelle, ont introduit de nouvelles obligations légales concernant l’entretien professionnel.

L’employeur doit absolument s’y tenir sous peine d’être pénalisé, mais aussi dans l’optique d’accompagner au mieux les collaborateurs dans leur évolution professionnelle. Dans le cadre de cette formation, il s’agira, dans un premier temps, de faire le point sur le cadre légal et juridique, mais aussi d’analyser, dans le détail, les différentes étapes pour optimiser la réalisation de cette mission, de mettre en place des outils efficaces et pertinents pour ce type d’entretien Catégorie : formation-conduire-entretiens-professionnels

Plus d’informations sur https://www.perspective-rh.fr/rh/conduire-entretiens-professionnels-ocapiat/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T15:00:00+02:00

2023-04-27T23:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Fort de France Autres Lieu Martinique Adresse 31 Rue Professeur Raymond Garcin, Fort-de-France Ville Fort-de-France lieuville Martinique Fort-de-France

Martinique Fort-de-France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fort-de-france/

Formation Conduire les entretiens professionnels – MARTINIQUE Martinique 2023-04-27 was last modified: by Formation Conduire les entretiens professionnels – MARTINIQUE Martinique Martinique 27 avril 2023 Fort-de-France MARTINIQUE Fort-de-France

Fort-de-France