Rencontre des joueurs d’échecs Matchs d’échecs entre amateurs Samedi 27 janvier, 14h00 Martingale adhésion annuelle de 5€

Début : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Martingale propose aux joueurs d’échecs d’Arles et ses environs de se retrouver et de se rencontrer pour le plaisir dans ses locaux, rue des Carmélites le samedi 27 janvier 2024 de 14h à 17h.

Ce tournoi amical pour tous les ages s’inspire du systeme suisse qui permet a chacun de jouer contre des joueurs de son niveau.

Nouveauté, on intégre l’horloge :)

Une adhésion a l’association de 5€ sera demandée pour pouvoir participer.

Buvette, inscription sur place ou par mail à : martingale.arles@gmail.com

Pensez à ramener vos tapis, vos pions et vos horloges :)

