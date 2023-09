Rencontre des joueurs d’échecs d’Arles Martingale Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Rencontre des joueurs d’échecs d’Arles Martingale Arles, 30 septembre 2023, Arles. Rencontre des joueurs d’échecs d’Arles Samedi 30 septembre, 14h00 Martingale Entrée libre et gratuite Martingale propose aux joueurs d’échecs d’Arles et ses environs de se retrouver et de se rencontrer pour le plaisir dans ses locaux de l’ancien collège Mistral, rue des Carmélites le samedi 30 septembre 2023 de 14h à 18h. Initiation, jeux libres, rencontres, tournoi amical, Il y en aura pour tous les niveaux et toutes les envies. Inscription sur place ou par mail à : martingale.arles@gmail.com Pensez à ramener vos tapis et vos pions Martingale 6 rue des carmélites 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « martingale.arles@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:martingale.arles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

