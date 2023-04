Soirées du » jeux-di » Martingale Arles Catégories d’Évènement: Arles

Soirées du » jeux-di » 20 avril – 24 août, les jeudis Martingale Entrée libre Tous les jeudis nous vous acceuillons dans notre ludothèque pour partager un moment convivial autour de jeux de sociétés. Que vous aimiez les jeux d'ambiance, les jeux de stratégie, les jeux d'auteurs, ou que vous vouliez tout simplement découvrir cet univers, nos bénévoles vous acceuillerons avec plaisir. Martingale 6 rue des carmélites 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-04-20T19:00:00+02:00 – 2023-04-20T23:59:00+02:00

