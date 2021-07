Martine in the Mix #1 L’Usine à Musique, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Toulouse.

Martine in the Mix #1

L’Usine à Musique, le mercredi 7 juillet à 19:00

[http://www.facebook.com/groups/lamangeoire](http://www.facebook.com/groups/lamangeoire)/ligneL1.html](http://www.tisseo.fr/sites/default/files/ligneL1.html)p://www.facebook.com/groups/794083978069387)nce-111404791172254](http://www.facebook.com/Dreams-Unlimited-France-111404791172254)mence à L’Usine à Musique, avec un PAF : « Prix Libre en Conscience » ! LIVE dans la salle de concert : 7.30 pm – 9.00 pm : Cesous (50CL) 9.00 pm – 10.30 pm : DJ RaiZee 10.30 pm – 11.30 pm : Idem Nevi 11.30 pm – 01.30 am : DJ Skypirate (World People Prod) DJ SET ou LIVE joués dans les 50 « Silent Disco headsets » disponibles sur place à prix libre : Red channel : Jason Brauer (Vancouver) Purple channel : Miss Pinkie (Tlse) Blue channel : DJs choisis par la Stereo Gang Radio Green channel : OPEN pour le live d’un DJ sur place ! On vous propose des soirées MARTINE IN THE MIX tous les mercredis de l’été à L’Usine à Musique! Suivez-nous ! Page Dreams Unlimited France : www.facebook.com/Dreams-Unlimited-France-111404791172254 Groupe « …in the mix » : www.facebook.com/groups/794083978069387 L’USINE A MUSIQUE Urban Village – Rue Louis Bonin 31200 Toulouse * Accès : ? Voiture : sortie 1 Sept Deniers (parking gratuit de 400 places) ? Bus L1 direction « Salvador Dali », descendre au terminus « Salvador Dali » qui vous dépose à 500m. Horaires de passage : www.tisseo.fr/sites/default/files/ligneL1.html ♿ Accessibilité PMR * Dispositif sanitaire : > En extérieur : port du masque conseillé mais non imposé. Pas plus de 6 personnes par table. > En intérieur : gel hydroalcoolique à disposition, places dans la salle de concert limitées à 300 (debout, avec masque), port du masque obligatoire pour déambuler dans le lieu. * Restauration : Plats chauds et froids, placement en intérieur ou en terrasse (partiellement couverte) * Bar : Softs, bières pression ou bouteilles, vins, spiritueux, rhums arrangés, cocktails, shooters, … et des softs ! ( (( ((( PRESENTATION ))) )) ) Les associations « e(m) in the mix » et « Dreams Unlimited France » présentent un projet artistique collaboratif ayant lieu en France en partenariat avec des associations, labels, radios et la société « e(m) Art in the Mix ». Nous souhaitons mettre en avant, au coeur de nos événements, des radios / labels / collectifs / associations et compagnies voulant se joindre à ce grand projet ! Notre objectif est de favoriser, développer et promouvoir la création artistique. Nous avons différents concepts de soirées : Martine in the mix, Dreams Unlimited, Secret Garden Party, Sunset Beach Party, Intogether, Live your Dreams, … et organisons des événements à « prix libre en conscience » autour de la musique et des arts. Nos radios partenaires diffusent les LIVE de toutes nos soirées, dans toutes les villes. Retrouvez-les sur Kolectiv’ Radio, De Radio, Radio FMR, Stereo Gang Radio et plus à venir ! De nombreux artistes, musiciens, studios, producteurs et labels se joignent à ce magnifique projet artistique et collaboratif. MUSICIENS : Javier Vallet Ruiz, Omri Swafield, Ninka Nassif, Matieu Irondèla, Joel Boasis, Yannis Constans, Laurent Velluz, Cyrille Lecoq, Fanny Muller, Bernard Margarit, … ARTISTES DJ : Idem Nevi, Alsahm, RaiZee, Max Muller, Rim Laurens, Cesous, Joe Locito, Steak, Telooze, Pablo Killombo, Teddy, Miss Pinkie, DMS, Scroom, Théïs Petitféo, Osmode, … LABELS, ASSO & COLLECTIFS : Atomic Circus, 50 CL, World People Prod. Label, Focus, Collectif Carabine, Famille Electro Records, Scander, Too Many Rules, Downtown Underground, Requested Soul Records, Komet Productions, Cluster, Scratch Assembly, … Dreams Unlimited.Ltd, le projet canadien duquel découlent «Dreams Unlimited France» et «e(m) in the mix», va produire également tout l’été des soirées à Vancouver parfois en simultanée avec les événements en France, après avoir produit 40 événements sur Vancouver en 2020. Cet été, retrouvez aussi Dreams Unlimited France à Leucate : www.facebook.com/groups/lamangeoire La fête ne fait que commencer … ( (( ((( ENJOY ))) )) )

Entrée libre

Soirée électro / techno

L’Usine à Musique 2 rue de l’égalité 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T19:00:00 2021-07-07T23:59:00