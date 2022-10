Martine et René

2022-12-03 – 2022-12-03 EUR 10 10 Martine et René sont ensemble depuis toujours… C’est la nuit… Comme chaque nuit, c’est l’heure d’allumer la lune puis de se coucher… mais ce soir là, les choses ne vont pas se passer comme d’habitude…

Une belle histoire d’amour de ce vieux couple qui se connaît par cœur. Un quotidien poétique, magique et drôle.



A partir de 3 ans

Durée : 30 minutes Dans le cadre du festival Mômaix, la compagnie Neshikot vous propose un spectacle de marionnettes dernière mise à jour : 2022-10-07 par

