Lesneven Lesneven Finistère, Lesneven Martine Bluteau et Thierry Tanter Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Martine Bluteau et Thierry Tanter Lesneven, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Lesneven. Martine Bluteau et Thierry Tanter 2021-07-16 – 2021-07-28

Lesneven Finistère Passionnée par les formes et les volumes, Martine Bluteau travaille différents matériaux tels que l’argile, la cire, la résine, le verre, le grillage… pour réaliser ses sculptures. Thierry Tanter, photographe de l’instant, œil attentif aux détails du quotidien qui l’entoure, nous propose ici une série intitulée « Scène de plage ». Sur les rivages de St Efflam & Crozon, on l’imagine observer ces instants de la vie des autres.

De 14h à 18h. president@cfacl.fr Passionnée par les formes et les volumes, Martine Bluteau travaille différents matériaux tels que l’argile, la cire, la résine, le verre, le grillage… pour réaliser ses sculptures. Thierry Tanter, photographe de l’instant, œil attentif aux détails du quotidien qui l’entoure, nous propose ici une série intitulée « Scène de plage ». Sur les rivages de St Efflam & Crozon, on l’imagine observer ces instants de la vie des autres.

De 14h à 18h. dernière mise à jour : 2021-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Étiquettes évènement : Autres Lieu Lesneven Adresse Ville Lesneven lieuville 48.57214#-4.32248