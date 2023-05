Martin Wielanek – Le plagiste gisant et l’Enfant endormi Eglise Notre-Dame de l’Espérance Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Martin Wielanek – Le plagiste gisant et l’Enfant endormi Eglise Notre-Dame de l’Espérance, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Des figures contemporaines taillées directement sur pierre, recélant les troubles de notre époque. Martin Wielanek vit et travaille à Paris et en Île-de-France. La taille directe sur pierre est une discipline artistique en voie de disparition tant dans les apprentissages que dans le domaine des arts plastiques. C’est pourtant cette dernière discipline qui a retenu toute son attention jusqu’à devenir le point de départ de ses sujets de création. Son projet pour la Nuit Blanche 2023 a pour référence la figure des gisants dans l’Histoire. Il a pu créer lors de sa résidence à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France des sculptures en pierre à l’échelle 1. Au travers de ce matériau immuable je cherche à relféter les agitations de notre époque et de l’Âme humaine de manière plus générale. Avec le soutien d’Art, culture et Foi Eglise Notre-Dame de l’Espérance 47 rue de la Roquette 75011 Paris Contact : https://www.martinwielanek.wordpress.com

Martin Wielanek Enfant endormi ou le Petit Prince, 20x40x80, taille directe sur pierre, 2020 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Eglise Notre-Dame de l'Espérance Adresse 47 rue de la Roquette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Eglise Notre-Dame de l'Espérance Paris

Eglise Notre-Dame de l'Espérance Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Martin Wielanek – Le plagiste gisant et l’Enfant endormi Eglise Notre-Dame de l’Espérance 2023-06-03 was last modified: by Martin Wielanek – Le plagiste gisant et l’Enfant endormi Eglise Notre-Dame de l’Espérance Eglise Notre-Dame de l'Espérance 3 juin 2023 Eglise Notre-Dame de l'Espérance Paris,Paris

Paris Paris