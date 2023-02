Martin Squelette Pl. Grégoire de Tours, 43100 Brioude Brioude Catégories d’Évènement: Brioude

Haute-Loire

Martin Squelette Pl. Grégoire de Tours, 43100 Brioude, 21 février 2023, Brioude . Martin Squelette Halles aux Grains Pl. Grégoire de Tours, 43100 Brioude Brioude Haute-Loire Pl. Grégoire de Tours, 43100 Brioude Halles aux Grains

2023-02-21 – 2023-02-21

Pl. Grégoire de Tours, 43100 Brioude Halles aux Grains

Brioude

Haute-Loire Opéra pour enfants d’Isabelle Aboulker, adapté du roman de Pierre Véry, « les Disparus de Sainte- Agil ». embrioude@orange.fr +33 4 71 74 98 05 http://ecole-musique-brivadois.fr/ Pl. Grégoire de Tours, 43100 Brioude Halles aux Grains Brioude

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Brioude Adresse Brioude Haute-Loire Pl. Grégoire de Tours, 43100 Brioude Halles aux Grains Ville Brioude lieuville Pl. Grégoire de Tours, 43100 Brioude Halles aux Grains Brioude Departement Haute-Loire

Brioude Brioude Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/

Martin Squelette Pl. Grégoire de Tours, 43100 Brioude 2023-02-21 was last modified: by Martin Squelette Pl. Grégoire de Tours, 43100 Brioude Brioude 21 février 2023 43100 Brioude Brioude 43100 Brioude Brioude Haute-Loire Halles aux Grains Pl. Grégoire de Tours Haute-Loire Pl. Grégoire de Tours

Brioude Haute-Loire