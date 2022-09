Découverte crépusculaire de la biodiversité du littoral – Litt’Obs Martin-plage (22) Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Découverte crépusculaire de la biodiversité du littoral – Litt’Obs Martin-plage (22), 4 octobre 2022, Plérin. Découverte crépusculaire de la biodiversité du littoral – Litt’Obs Mardi 4 octobre, 19h00 Martin-plage (22)

Sur inscription – Gratuit

Vivez une belle expérience en partant à la recherche des animaux marins à la tombée de la nuit. Martin-plage (22) Plérin Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne De nombreuses espèces attendent la tombée de la nuit pour se dévoiler. Au cours de cette balade, venez à leur rencontre ! Elles vous raconterons leurs plus belles histoires, entre grands voyages, capacités d’adaptation et records du monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-04T19:00:00+02:00

2022-10-04T21:00:00+02:00 F.BARGAT

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plérin Autres Lieu Martin-plage (22) Adresse Plérin Ville Plérin Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Martin-plage (22) Plérin Departement Côtes-d'Armor

Martin-plage (22) Plérin Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plerin/

Découverte crépusculaire de la biodiversité du littoral – Litt’Obs Martin-plage (22) 2022-10-04 was last modified: by Découverte crépusculaire de la biodiversité du littoral – Litt’Obs Martin-plage (22) Martin-plage (22) 4 octobre 2022 Martin-plage (22) Plérin Plérin

Plérin Côtes-d'Armor