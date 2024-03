MARTIN LUMINET THEATRE GEORGES LEYGUES Villeneuve Sur Lot, jeudi 21 mars 2024.

Habité par le refus des faux-semblants, cru parfois, cash souvent, Martin Luminet fait planer la lucidité couperet de son spoken word impavide et mélodique : une électro cinématographique et cinglante, un télescopage entre le Biolay de À l’origine et la noirceur viciée d’Odezenne.Deuil(s), le premier album très remarqué de Martin Luminet, est sorti en février 2023.Concert Voix du Sud

Tarif : 9.50 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:30

THEATRE GEORGES LEYGUES Boulevard de la Republique 47300 Villeneuve Sur Lot 47