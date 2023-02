Martin Luminet – Mauvais Tour LE 4 BIS-R4BIS, 4 mars 2023, RENNES.

Martin Luminet – Mauvais Tour LE 4 BIS-R4BIS. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Il y a eu ce passage très remarqué lors des Francofolies de La Rochelle 2021.Et MONSTRE, comme un accès à une authenticité personnelle autant qu’à la beauté. Un premier EP qui en cinq titres, définissait une humeur à la fois batailleuse et fervente, honnête et inquiète.Habité par le refus des faux-semblants, cru parfois, cash souvent, Martin Luminet fait planer la lucidité couperet de son spoken word impavide et mélodique : une électro cinématographique et cinglante, un télescopage entre le Biolay de « À l’origine » et la noirceur viciée d’Odezenne.L’auteur-compositeur-interprète (et réalisateur de ses clips, eux aussi baignés d’un esthétisme incisif) a une conscience particulièrement aiguë de l’autre. Il embrasse ainsi un « nous » générationnel pour transfuser la lente agonie d’un Monde responsable de son propre infarctus. C’est un appel au sursaut et à ne pas courber l’échine. C’est l’uppercut salvateur d’un garçon à la sensibilité exacerbée qui a l’élégance de vibrer par le collectif. Martin Luminet Martin Luminet

LE 4 BIS-R4BIS RENNES 4BIS, COURS DES ALLIÉS Ille-et-Vilaine

