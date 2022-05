Martin Fourcade Nordic Festival Annecy Annecy Catégories d’évènement: 74000

2022-09-02 09:00:00 – 2022-09-04

Annecy 74000 L’élite internationale du biathlon et du ski de fond se retrouve à Annecy, pour la troisième édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Un rendez-vous en ski-roues, déjà devenu incontournable pour les athlètes et les spectateurs ! Accueil Annecy

