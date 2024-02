Martin et Loïc GARNIER exposent à la ferme Cara-Meuh ! en plein air Ferme Cara-Meuh ! Vains, lundi 1 janvier 2024.

Martin et Loïc GARNIER exposent à la ferme Cara-Meuh ! en plein air Ferme Cara-Meuh ! Vains Manche

Exposition en plein air « Vol au-dessus de chez vous » photographies.

Découvrez “Vol au-dessus de chez vous”, l’exposition photographique de Martin et Loïc Garnier.

Père et fils, les deux photographes nous invitent à prendre le temps d’observer la faune et la flore qui nous entourent.

L’exposition est composée d’une vingtaine de photographies ornithologiques,

Exposées en grand format en extérieur, le long du parc animalier.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard

Vains 50300 Manche Normandie equipe@cara-meuh.com

