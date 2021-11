Martin Eden / Marilyn Leray | LTK Cie Le Manège, 5 mai 2022, La Roche-sur-Yon.

Martin Eden / Marilyn Leray | LTK Cie

du jeudi 5 mai 2022 au vendredi 6 mai 2022 à Le Manège

Martin Eden ———– ### Marilyn Leray | LTK Cie **Marilyn Leray adapte le roman culte de Jack London. Récit d’amour et de classe, ode à la liberté et à la capacité émancipatrice de la littérature, Martin Eden est un éternel grand roman d’apprentissage. Sublime et fondateur.** Instinctif et volontaire, pauvre et bagarreur, Martin est un jeune homme de la classe populaire de Oakland. Lors d’une rixe, Martin prend la défense d’Arthur, un jeune homme de la bourgeoisie américaine. Pour le remercier, celui-ci l’invite chez lui et son univers bascule. En tombant éperdument amoureux de la soeur d’Arthur, Ruth, Martin découvre alors un monde délicat et lettré qui le fascine immédiatement. Stimulé conjointement par son amour et son désir de devenir écrivain, Martin commence un long chemin d’apprentissage pour se conformer au monde auquel il aspire. Que ce soit dans le milieu des bourgeois, ou celui des prolétaires, personne ne croit en Martin sinon lui-même. Il déploiera une force et un courage incroyables pour accéder à son rêve, et se heurtera aux déterminismes sociaux et aux sentiments de trahison de classe. Après l’adaptation cinématographique de Pietro Marcello présentée au FIF en 2019, nous avons avec l’équipe de Marilyn Leray l’assurance d’une belle aventure théâtrale. **Dans le cadre du Printemps théâtral** **Voisinages** est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. _Martin Eden_ est en tournée dans les Pays de la Loire. Tout le programme sur [www.culture.paysdelaloire.fr](http://www.culture.paysdelaloire.fr)

Tarif B

THÉÂTRE | CRÉATION. Marilyn Leray adapte le roman culte de Jack London. Ode à la liberté et à la capacité émancipatrice de la littérature, Martin Eden est un éternel grand roman d’apprentissage.

Le Manège Place Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T19:00:00 2022-05-05T21:30:00;2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T23:00:00