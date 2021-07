Aix-en-Provence La Scène Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Martin Debazine + Made in Queen La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

La Scène, le vendredi 23 juillet à 19:30

17 h : Ouverture des portes 19h30 : MARTIN DEBAZINE Une fois n’est pas coutume, c’est en solo qu’on retrouve Martin DEBAZINE ce vendredi soir ! Une vieille connaissance puisque sa guitare nous a fait vibrer le jour de l’inauguration de la Scène !!! [https://www.facebook.com/debazine](https://www.facebook.com/debazine) 21h : MADE IN QUEEN Made In Queen est un hommage au groupe mythique Queen. Localisé à Trets dans les Bouches du Rhône, il est composé de Krystel au chant, Terence au clavier, Rémi à la basse, Romain à la guitare et Gégé à la batterie. [https://www.facebook.com/MadeInQueen/](https://www.facebook.com/MadeInQueen/)

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-07-23T19:30:00 2021-07-23T23:30:00

