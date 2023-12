Martin Cazals Trio 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Martin Cazals Trio 38Riv Jazz Club Paris, 13 décembre 2023, Paris.

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 13 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€ Concert Jazz, Post Bop — Compositions de Martin Cazals Formé il y a un an, ce trio joue les compositions du batteur Martin Cazals, inspiré par les grands trios de la tradition du jazz tels que ceux de Bud Powell, Bill Evans, Brad Mehldau ou encore Ahmad Jamal. Martin Cazals : batterie, compositions

Camille Prenant : piano

Laurent Fradelizi: contrebasse 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/17

