Éveil des sens 8 Chemin La Tour, 22 avril 2023, Martillac.

Rejoins-moi, Samedi 22 avril au Château Latour-Martillac pour réveiller tes sens.

Je serai avec Justine Colson, sophrologue pour t’accompagner lors de cette journée.

Après une matinée dédiée au yoga, Justine animera un atelier de dégustation de vin comme tu en as certainement jamais fait. Elle utilise la respiration pour connecter tes sens et laisser parler tes émotions… Savoure, respire, ressens!

Tout comme les cours de yoga, l’atelier de dégustation est accessible à toutes (même les plus novices).

PROGRAMME

9h30 = Accueil gourmand

10h00 = Cercle d’ouverture

10h30 = Yoga des sens

12h30 = Brunch végétal préparé par Alix de Tchin Cuisine.

14h00 = Atelier Sophro-tasting

16h30 = Pause gourmande

17h00 = Relaxation

17h30 = Cercle de clôture

Découvrez tout notre programme sur le site :

https://idaexperiences.fr/lesjourneesida/.

8 Chemin La Tour Château Latour Martillac

Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join me on Saturday 22 April at Château Latour-Martillac to awaken your senses.

I will be with Justine Colson, sophrologist to accompany you during this day.

After a morning of yoga, Justine will lead a wine tasting workshop like you’ve probably never done before. She uses breathing to connect your senses and let your emotions speak for themselves… Enjoy, breathe, feel!

Just like the yoga classes, the wine tasting workshop is accessible to everyone (even the most novice).

PROGRAMME

9:30 am = Gourmet welcome

10:00 am = Opening circle

10.30 am = Yoga of the senses

12:30pm = Vegetable brunch prepared by Alix from Tchin Cuisine.

14:00pm = Sophro-tasting workshop

16:30pm = Gourmet break

17:00 pm= Relaxation

5:30 pm = Closing circle

Discover our entire programme on the website:

https://idaexperiences.fr/lesjourneesida/

Únase a mí el sábado 22 de abril en Château Latour-Martillac para despertar sus sentidos.

Estaré con Justine Colson, sofróloga para acompañarte durante este día.

Después de una mañana de yoga, Justine dirigirá un taller de cata de vinos como nunca antes lo habías hecho. Utiliza la respiración para conectar tus sentidos y dejar que tus emociones hablen por sí solas.. Saborear, respirar, sentir

Al igual que las clases de yoga, el taller de cata de vinos es accesible a todo el mundo (incluso a los más novatos).

PROGRAMA

9:30 h = Bienvenida gastronómica

10:00 h = Círculo de apertura

10:30 = Yoga de los sentidos

12:30 = Brunch vegetal preparado por Alix de Tchin Cuisine

14:00 = Taller de degustación

16h30 = Pausa gastronómica

17h00 = Relajación

17h30 = Círculo de clausura

Descubra todo nuestro programa en la página web

https://idaexperiences.fr/lesjourneesida/

Besuche mich am Samstag, den 22. April, im Château Latour-Martillac, um deine Sinne zu wecken.

Ich werde mit Justine Colson, einer Sophrologin, zusammen sein, um dich an diesem Tag zu begleiten.

Nach einem Morgen, der dem Yoga gewidmet ist, wird Justine einen Weinverkostungs-Workshop leiten, wie du ihn bestimmt noch nie gemacht hast. Sie nutzt die Atmung, um deine Sinne zu verbinden und deine Gefühle sprechen zu lassen Genießen, atmen, fühlen!

Wie die Yogakurse ist auch der Weinverkostungs-Workshop für alle zugänglich (auch für Anfänger).

PROGRAMM

9.30 Uhr = Empfang für Feinschmecker

10.00 Uhr = Eröffnungskreis

10.30 Uhr = Yoga der Sinne

12:30 Uhr = Veganer Brunch, zubereitet von Alix von Tchin Cuisine.

14.00 Uhr = Sophro-Tasting-Workshop

16.30 Uhr = Pause für Feinschmecker

17.00 Uhr = Entspannung

17.30 Uhr = Abschlusskreis

Entdecken Sie unser gesamtes Programm auf der Website :

https://idaexperiences.fr/lesjourneesida/

