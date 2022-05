Martillac fête l’été Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac

Martillac fête l’été Martillac, 11 juin 2022, Martillac. Martillac fête l’été Place Marcel Vayssière Bourg de Martillac Martillac

2022-06-11 – 2022-06-11 Place Marcel Vayssière Bourg de Martillac

Martillac Gironde Marché festif(producteurs et artisans locaux), ateliers ludiques organisés par le CNRS, jeux de plein air gratuits, restauration et buvette sur place, concerts le soir. Marché festif(producteurs et artisans locaux), ateliers ludiques organisés par le CNRS, jeux de plein air gratuits, restauration et buvette sur place, concerts le soir. Marché festif(producteurs et artisans locaux), ateliers ludiques organisés par le CNRS, jeux de plein air gratuits, restauration et buvette sur place, concerts le soir. angelo-pantazis-h0AnGGgseio-unsplash

Place Marcel Vayssière Bourg de Martillac Martillac

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Martillac Autres Lieu Martillac Adresse Place Marcel Vayssière Bourg de Martillac Ville Martillac lieuville Place Marcel Vayssière Bourg de Martillac Martillac Departement Gironde

Martillac Martillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martillac/

Martillac fête l’été Martillac 2022-06-11 was last modified: by Martillac fête l’été Martillac Martillac 11 juin 2022 Gironde Martillac

Martillac Gironde