du lundi 3 janvier 2022 au mercredi 30 mars 2022

Le FabLab de Martigues est ouvert en accès libre (sous certaines conditions). Venez créer, échanger, fabriquer, réparer… Ensemble nous vous aiderons à concrétiser vos idées grâce à une imprimante 3D, un scanner 3D, des logiciels de conception, une thermoformeuse, une brodeuse numérique, un plotter de découpe, une découpeuse laser et des cartes de programmation ARDUINO et RASPBERRY (nouveauté 2022 !) Une semaine sur deux, le « Martigues’FabLab » est ouvert les lundis soir. Tous les mercredis de 14h à 19h Tous les vendredis de 14h à 17h _Exemples de propositions de réalisation :_ **En Janvier, Ma carte de vœux 2022 DIY** Imagine et réalise avec les machines du fab lab ton propre faire-part pour la nouvelle année. Du choix du papier à la découpe de ta carte, en passant par la création d’un sticker d’habillage personnalisé ; Laisse libre court à ta réativité ! **En février, un cadeau DIY pour mon/ma valentin(e)** Confectionne un cadeau (en 3D, gravure sur bois, broderie ou transfère sur T-shirt / sur un sac en tissus / une serviette de table, un tablier de cuisine…) **En Mars, des capteurs pour la maison** Réalise à l’aide de cartes de programmation des capteurs connecté de température, humidité…

Venez créer, échanger, fabriquer, réparer ! Les médiateurs numériques de la ville vous accueillent au Martigues’FABLAB, venez découvrir et utiliser nos machines de fabrication numérique! EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

