Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent, dans un cadre convivial, un rendez-vous pour tous les maker’s, prototypeurs ou simplement curieux de fabrication numérique… Ensemble, nous vous aiderons si possible à concrétiser vos idées grâce à une brodeuse, une imprimante 3D, un scanner 3D, des logiciels de conception, un plotter de découpe, une thermoformeuse… Une semaine sur deux, le “Martigues’FabLab” est ouvert les lundis soir. Tous les mercredis de 14h à 19h Tous les vendredis de 14h à 17h

Venez créer, échanger, fabriquer, réparer ! Les médiateurs numériques de la ville vous accueillent au Martigues’FABLAB, venez découvrir et utiliser nos machines de fabrication numérique! EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

