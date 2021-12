Martigues EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône, Martigues Martigues’FABLAB des minots EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Martigues’FABLAB des minots EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, 5 janvier 2022, Martigues. Martigues’FABLAB des minots

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, le mercredi 5 janvier 2022 à 14:00

Le Martigues’FabLab réserve un accès pour tous les enfants et les jeunes curieux de fabrication numérique. Venez créer, échanger, fabriquer, réparer. Nous vous aiderons à concrétiser vos idées et utiliser les machines disponibles. **En janvier, créations autour de la galette des rois.** **En février, réalise collectivement un petit jeu électronique : le dé à jouer à LED.** **En mars, fabrique ton masque et/ou ton déguisement** Tous les mercredis, le « Martigues’FabLab » est ouvert pour les jeunes à partir de 11 ans :

Accès libre,

Venez créer, échanger, fabriquer, réparer ! Les médiateurs numériques de la ville vous proposent un rendez-vous spécialement adapté pour les jeunes autour d’ateliers de fabrication numérique. EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Adresse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues