du mercredi 6 octobre au mercredi 22 décembre à EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse

Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent, dans un cadre convivial, un rendez-vous pour tous les maker’s, prototypeurs ou simplement curieux de fabrication numérique… Ensemble, nous vous aiderons si possible à concrétiser vos idées grâce à une brodeuse, une imprimante 3D, un scanner 3D, des logiciels de conception, un plotter de découpe, une thermoformeuse… Tous les mercredis, le “Martigues’FabLab” est ouvert pour les jeunes à partir de 11 ans : – Tous les mercredis (06 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 03 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1 décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre et 29 décembre ) de 14h à 17h Niveau débutant (8 places)

Accès libre

Venez créer, échanger, fabriquer, réparer ! Les médiateurs numériques de la ville vous proposent un rendez-vous spécialement adapté pour les jeunes autour d’ateliers de fabrication numérique. EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

