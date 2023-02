Martigues Summer Festiv’Halle Rond point de l’hôtel de ville, 20 juillet 2023, Martigues .

Martigues Summer Festiv’Halle

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhone Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

2023-07-20 20:00:00 20:00:00 – 2023-07-23

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues

Bouches-du-Rhone

EUR 36 80 Ce festival de musique, porté par la Ville de Martigues et organisé par Sud Concerts, fédère un large public autour de têtes d’affiches légendaires. En 2022, près de 15 000 festivaliers étaient présents, pour savourer des moments de plénitude jubilatoires en live.



Cette édition 2023 met à l’honneur des artistes incontournables de la chanson & pop française :



Jeudi 20 juillet à 20h30 : Tayc



Après le “Crystal Tour” qui aura réuni plus de 100 000 spectateurs dont un concert exceptionnel à l’Accor Arena sould out, le célèbre créateur de l’Afrolov’ (savant mélange de R&B, Jazz, Soul, Pop, le tout associé à une afro music) voir encore plus grand !



Vendredi 21 juillet à 20h30 : Christophe Maé



Christophe Maé signe son grand retour sur scène ! Après le succès de sa dernière tournée des Zénith et sa tournée anniversaire, c’est au Cap Vert qu’il a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer. Un nouvel album est prévu en 2023 porté par le single “Pays des merveilles”.



Samedi 22 juillet à 20h30 : Véronique Sanson



Véronique Sanson présente son nouveau show “Hasta Luego”, entourée de ses fidèles musiciens et dans un répertoire remanié. L’occasion unique de découvrir des nouveaux titres et de retrouver cette générosité intacte.



Dimanche 23 juillet à 20h30 : Michel Polnareff



L’artiste de légende est de retour avec une scénographie exceptionnelle qui donne la part belle aux arrangements piano – voix de son nouvel album.



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

.

Des concerts en plein air, une programmation éclectique et de qualité pour enflammer différents publics. Rendez-vous en juillet à Martigues pour les concerts de Tayc, Christophe Maé, Véronique Sanson et Michel Polnareff.

Acheter votre billet

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

dernière mise à jour : 2023-02-21 par