du mercredi 20 juillet au samedi 23 juillet à Halle de Martigues

MERCREDI 20 JUILLET Julien Doré Première partie : Aloïse Sauvage JEUDI 21 JUILLET Kool & The Gang Première partie : The James Brown Tribute Show VENDREDI 22 JUILLET PLK + Soso Maness SAMEDI 23 JUILLET Calogero Première partie : Anne Sila

Tarifs et Infos points de vente habituels et martigues-summerfestivhalle.com

4 soirées sous les étoiles sur l’esplanade de La Halle Halle de Martigues Rond-Point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Hôtel de ville Bouches-du-Rhône

