Des concerts à ciel ouvert, une programmation éclectique et de qualité pour enflammer des publics différents : Julien Doré, Kool & the Gang, PLK et Soso Maness, Calogero.

Du 20 au 23 juillet 2022, sur l’esplanade extérieure de la Halle de Martigues.

– Mercredi 20 juillet à 20h : Julien Doré. Première partie, Aloise Sauvage.

– Jeudi 21 juillet à 20h : Kool & The Gang. Première partie, The James Brown Tribute Show.

– Vendredi 22 juillet à 20h : PLK + Soso Maness.

– Samedi 23 juillet à 20h : Calogero. Première partie, Anne Sila.



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

.

