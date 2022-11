JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES Martigues – Port de Bouc – Saint Mitre Les Remparts, 21 novembre 2022, Martigues.

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES 21 novembre – 26 décembre Martigues – Port de Bouc – Saint Mitre Les Remparts

Entrée libre

Cyberviolences – Ne plus se taire

Martigues – Port de Bouc – Saint Mitre Les Remparts Rond point de l’hotel de ville 13500 Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Évènements du 21 au 27 novembre organisés par les communes membres du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

ORANGEZ VOTRE VILLE

Organisé par le Zonta club de Martigues Étang de Berre dans le cadre de la campagne portée par l’ONU « Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes », la couleur orange sera mise à l’honneur.

Du 21 au 27 novembre

EXPOSITION

Les violences conjugales dans les films

Réalisée par la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité d’Île de France, cette exposition présente le cycle des violences, la difficulté de l’identification, l’accompagnement des victimes et la sortie de la violence en s’appuyant sur les productions cinématographiques et télévisuelles contemporaines.

Du 21 au 26 novembre

Médiathèque Louis Aragon – Martigues

EXPOSITION

Les Cyberviolences : les femmes en 1ère ligne

Exposition réalisée par le service Prévention éducative et accès au droit de la Ville de Martigues.

Du 21 au 26 novembre

Hall de l’Hôtel de ville de Martigues

EXPOSITION

Fais pas genre…

Créée par l’association Résonantes en collaboration et d’après les travaux du docteur Muriel Salmona, (psycho-traumatologue, présidente de l’association Victimologie et Mémoire Traumatique) cette exposition interactive sur les violences faites aux femmes s’adresse aux jeunes adultes.

Du 21 au 26 novembre

Centre Hospitalier de Martigues.

SÉLECTION D’OUVRAGES

Sur le thème des violences faites aux femmes, à emprunter ou à consulter sur place.

Du 21 au 26 novembre

Médiathèque Louis Aragon – Martigues

Médiathèque Boris Vian – Port-de-Bouc

Médiathèque Charles Rostaing – Saint-Mitre-les-Remparts

Médiathèque Jean-Claude Izzo – Châteauneuf-les-Martigues

SENSIBILISATION

Accueil, accompagnement et repérage des victimes de

violences conjugales

Journée de sensibilisation par l’association Solidarité femmes 13 à destination des professionnels et des partenaires associatifs.

Lundi 21 novembre

Maison de Justice et du Droit de Martigues

CINÉMA

Simone, le voyage du siècle

Un film d’Olivier Dahan. Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste. Projection proposée par la Maison de quartier Saint-Julien / Saint-Pierre en partenariat avec les Centres sociaux et Maisons de quartiers de Martigues.

Lundi 21 novembre de 18h à 20h

Atelier cinéma en présence de Catherine Dupuis à La Maison de Saint-Julien/Saint-Pierre (allée de la Belette).

Jeudi 24 novembre à 18h30

Projection du film suivi d’un débat avec le public au cinéma La Cascade à Martigues partenaire de l’action ; se rapprocher de votre Centre social ou Maison de quartier.

CINÉMA

La nuit du 12

Un film de Dominik Moll. Projection proposée par le service Prévention éducative et accès au droit et le cinéma La Cascade.

Film de 2022 dont l’intrigue est basée sur un fait réel. À la Police Judiciaire, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan, c’est l’assassinat de Clara, brûlée vive alors qu’elle revenait d’une fête entre amies.

Diffusion suivie d’un débat.

Mardi 22 novembre à 9h

Cinéma La Cascade – Martigues

Projection à destination des lycées.

SPECTACLE THÉÂTRE- FORUM

Si j’étais une femme

La Compagnie Acaly propose un spectacle de théâtre forum autour de la question des violences faites aux femmes. Différentes saynètes illustrent ces violences grâce au récit de plusieurs personnages. À l’issue de la représentation, un temps d’échange avec des professionnels de l’association Solidarité femmes 13 et de l’APERS sera proposé.

Jeudi 24 novembre à 14h

Salle Jean Renoir – Martigues.

Gratuit. Sur inscription au 04 86 51 40 17

De 9h à 11h30 représentation dans les lycées pour les élèves.

CONFÉRENCE – DÉBAT

Pornographie : imaginaires et réalités

Proposé par la Ville de Saint-Mitre-les-Remparts en partenariat avec le mouvement du Nid en présence d’Hélène Remond, psychologue et de Joël Martine, philosophe.

Poursuite des échanges autour d’un verre et d’une exposition sur ce thème.

Jeudi 24 novembre à 18h30

Salle de la Manare – Saint-Mitre-les-Remparts

HOMMAGE

L’association Volonté Initiative Engagement au Féminin propose un rassemblement devant la mairie de Port-de-Bouc, prises de paroles en hommage aux femmes décédées sous les coups de leur conjoint, ex-conjoint, compagnon… et jeté de fleurs du pont Van Gogh.

Vendredi 25 novembre à 12h

Cours Landrivon – Port-de-Bouc

CONFÉRENCE

Les cyberviolences

À destination des professionnels.

Sensibilisation des professionnels à la question des cyberviolences à caractère sexuel, au cyber harcèlement, exposition à la pornographie…

Par l’Association e-Enfance.

Vendredi 25 novembre de 9h à 12h

Salle des Conférences de l’Hôtel de Ville – Martigues

Inscription au 04 86 51 40 17

RENCONTRE AVEC LA POPULATION

Le Zonta club Martigues Étang de Berre

Stand d’information et de sensibilisation sur les violences et cyberviolences

à l’égard des femmes.

Dimanche 27 novembre de 9h15 à 12h30

Marché de Jonquières, place des Martyrs - Martigues

EXPOSITION

Violences, elles disent non !

Volonté Initiative Engagement au Féminin.

Réalisée par le magazine Clara et l’association Femmes solidaires, l’exposition présente une approche des différentes formes de violences faites aux femmes.

Du 25 novembre au 2 décembre

9h à 12h et 14h à 17h30

Inauguration le 25 novembre à 18h

Maison des Associations – Rue Charles Nédélec - Port-de-Bouc

INFORMER ET SENSIBILISER

Les jeunes femmes victimes de violences

Tout au long de l’année un module de sensibilisation en direction des lycéens est proposé par le Service Prévention Éducative et Accès au Droit de la Ville de Martigues en partenariat avec le Bureau d’Aide aux Victimes de la Police Nationale. Ce module permet d’expliquer le cadre de la loi venant sanctionner les violences sexistes et sexuelles (outrage sexiste, harcèlement sexuel…), puis d’aborder plus particulièrement les violences conjugales tout en engageant le dialogue avec les jeunes.

Atelier « E.réputation, identité numérique et protection »

Atelier proposé par le service Développement numérique de la Ville de Martigues.

Mercredi 23 novembre à partir de 14h

Maison de la Formation et de la Jeunesse – Martigues

Sur inscription au 04 86 51 40 17

Atelier « Le virtuel c’est réel »

L’association Volonté Initiative Engagement au Féminin propose un atelier de sensibilisation au cybersexisme et ses enjeux en direction des jeunes. Les réseaux sociaux sont des canaux édifiants de violences sexistes et sexuelles. Cet atelier est proposé aux jeunes pour prendre conscience des enjeux du cybersexisme et du fait que nos actes virtuels ont des conséquences réelles sur nos vies et celles des autres.

Atelier à destination des lycées

Les 17, 22 et 29 novembre. 10h – 12h et 14h – 16h.

Salle Gagarine – Rue Charles Nédélec – Port-de-Bouc

Les thé-matiques du vendredi

Organisé par le Pôle Santé du CIAS du Pays de Martigues.

Thématique : « vie affective et sexuelle »

En direction des professionnels, rencontres ludiques et pédagogiques, pour se documenter, s’outiller et mettre à jour ses connaissances sur la thématique santé.

Vendredi 2 décembre de 14h à 16h

Espace Santé Autonomie – 40 bd Louise Michel – Martigues



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T08:30:00+01:00

2022-12-26T18:00:00+01:00

DEC-Ville de Martigues ©Shutterstock