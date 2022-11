JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES Martigues – Port de Bouc – Saint Mitre Les Remparts, 9 novembre 2022, Martigues.

Entrée libre ou sur inscription

Venez échanger, partager, témoigner, questionner, débattre, vous informer. handicap intellectuel;handicap psychique;handicap moteur;handicap auditif;handicap visuel ii;pi;mi;hi;vi

Martigues – Port de Bouc – Saint Mitre Les Remparts Rond point de l’hotel de ville 13500 Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’inclusion par le sport, la culture, l’école, le jeu … Des journées pour le vivre-ensemble.

Évènements en Pays de Martigues (Martigues, Port-de-Bouc, Saint-Mitre-Les-Remparts) organisés par le Pôle santé et handicap du CIAS Pays de Martigues.

TOUS LES LUNDIS

Accueil MDPH 13 à l’Espace Santé Autonomie

accompagnée un lundi sur 2 par l’association SLHAM dans le cadre de la pair-aidance. 40, bd Louise Michel – Martigues. Sur rendez-vous au 04 86 64 19 91

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Projection et débat avec les enfants des centres de loisirs Sainte-Croix et Canto-Perdrix de Martigues autour du film « Le combat de la vie » de M. Daniel Santiago, boxeur et atteint de la maladie de Charcot-Marie Tooth.

Ouvert aux enfants accueillis dans ces centres

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 14H30

Fabrication d’un livre accordéon avec Kveta Pacovska.

Médiathèque Louis Aragon. Quai des Anglais, quartier de L’Île Martigues. Dès 6 ans, et notamment aux personnes en situation de handicap. Sur inscription au 04 42 80 27 97

JEUDI 10 ET 24 NOVEMBRE DE 10H à 12H

Atelier d’initiation à la langue des signes française animé par Myriam Bounejla. Médiathèque Louis Aragon. Quai des Anglais, quartier de L’Île Martigues. Ouvert dès 16 ans. Sur inscription au 04 42 80 27 97

MERCREDI 16 NOVEMBRE

Activités avec les enfants de l’association « Les enfants de l’oubli ». Centre de loisirs de Sainte-Croix, Martigues. Enfants accueillis dans ce centre

DU 21 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 18H15

Exposition « Pour un moment, peindre un autre monde » par les enfants du Centre social. Centre Social Eugénie Cotton. 1, Rue Colonel Denfert – Martigues. Ouvert au public

DU 21 AU 25 NOVEMBRE DE 11H30 À 13H30

Repas à l’aveugle avec jeux de sensibilisation au handicap. Animation proposée par le service APPS Ville de Martigues. Exposition des oeuvres créées, le 3 décembre en salle Dufy de 9h à 17h. Ouvert aux enfants inscrits dans les restaurants scolaires de Martigues

DU 21 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE

Exposition « Un patient citoyen dans sa ville » par les patients du Centre Hospitalier de Martigues. Espace Santé Autonomie. 40, bd Louise Michel – Martigues. Ouvert au public

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Initiation au Cécifoot. Centre de loisirs de Sainte-Croix de Martigues. Enfants accueillis dans ce centre

JEUDI 24 NOVEMBRE DE 9H À 11H30

Ateliers d’art-thérapie avec l’association « les ateliers d’LN » en lien avec les Centres sociaux et Maisons de quartier de Martigues. Musée Ziem. 11 Bd du 14 Juillet – Martigues. Ouvert aux adhérents des Centres sociaux et Maisons de quartier. Sur inscription au 06 02 55 17 02

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 18H

Café-signes spécial Histoire « Le réveil sourd dans les années 80, renaissance de la langue des signes et de la culture sourde ». Organisé par la MJC et la Métropole Aix-Marseille Provence/Plan de lutte contre les discriminations du Pays de Martigues. Conférence en LSF de Dominique Favre, chercheuse en histoire des sourd·es, traduite en français par Lucie Olive-Sparta et Maeva Richeton. Et aussi : chansignes, animations et jeux pour favoriser les rencontres entre sourd·es et entendant·es. Maison des Jeunes et de la culture (MJC). Boulevard Émile Zola – Martigues. Entrée libre, chacun amène salé/sucré à partager

LUNDI 28 NOVEMBRE DE 10H À 11H45

Atelier médiation équine et visite guidée de la ferme, interaction avec les animaux. Organisé par le service Biodiversité, espaces naturels et littoral de Martigues. Ferme pédagogique municipale Parc de Figuerolles, Avenue du Grand Parc – Martigues. Ouvert au public. Sur inscription au 04 42 49 03 00

DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

Table à thème. Bibliothèque Charles Rostaing. Saint-Mitre-Les-Remparts. Ouvert au public

DU 29 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE

Exposition de tableaux réalisés par l’association « Les enfants de l’oubli » ; Tables thématiques fonds documentaire handicap. Médiathèque Louis Aragon, Quai des Anglais, quartier de L’Île – Martigues. Ouvert au public

JEUDI 1ER DÉCEMBRE DE 9H À 12H

Découverte de la pratique à médiation équine présentée par l’association Unisus. Association Unisus, centre équestre route de Saint Macaire – Martigues. Ouvert aux professionnels et associations. Places limitées. Sur inscription au 04 86 64 19 91

JEUDI 1ER DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30

Projection du court-métrage « L’amour et le handicap », suivi d’un débat et d’une collation. En partenariat avec l’hôpital de jour de Port-de-Bouc, le SAVS L’horizon de la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos et l’association « Le combat de la vie ». Cinéma La Cascade, 35 cours du 4 septembre, Martigues. Ouvert au public

JEUDI 1ER DÉCEMBRE DE 17H À 18H

Atelier pour enfants du projet handicap intitulé « Musique en situation de handicap » animé par Eric Darmoise. Site Pablo Picasso, Allée Pablo Picasso – Martigues. Ouvert au public. Contact : 04 42 07 32 41

VENDREDI 2 DÉCEMBRE DE 9H15 À 11H15 ET DE 14H À 16H

Ateliers pour enfants et adultes issus de classes ULIS et d’instituts médico-éducatifs du projet handicap intitulé « Musique en situation de handicap » animés par Eric Darmoise. Site Pablo Picasso, Allée Pablo Picasso – Martigues. Ouvert au public. Contact : 04 42 07 32 41

VENDREDI 2 DÉCEMBRE DE 13H30 À 16H30

Projection du court métrage « Trop belle pour ce monde » (10 mn) d’Aïcha Ghembaza, réalisatrice et maman d’une fille autiste. Suivie d’un débat avec Maître Églantine Habib (avocate spécialisée en droit des enfants en situation de handicap) et la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE). Médiathèque Louis Aragon, Quai des Anglais, quartier de L’Île – Martigues. Ouvert au public

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 DE 14H À 16H30

Thé’matique « Sexualité et Handicap » Espace Santé Autonomie. 40, boulevard Louise Michel – Martigues. Ouvert aux professionnels, étudiants et associations

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 À 14H

Projections du film « Le combat de la vie » de Daniel Santiago, boxeur et atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth et du documentaire « Charcot Marie-Tooth : le choix de Guillaume » suivies d’un débat. Cinéma Le Mélies à Port-de-Bouc. 12, rue Denis Papin – 13110 Port-de-Bouc. Ouvert au public

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Le service Formation de la Ville de Martigues en lien avec le CNFPT propose une journée de sensibilisation au handicap. Ouvert au personnel des villes du territoire du Pays de Martigues

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 9H A 17H

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES.

MAISON DU TOURISME – SALLE DUFY À MARTIGUES

ANIMATIONS, STANDS D’INFORMATIONS, EXPOSITIONS

Ouvert au public

12h – Ouverture de la journée par M. Gaby Charroux, président du CIAS

et maire de Martigues.

Traduction en LSF par Lucie Olive-Sparta et Maeva Richeton.

14h – Défilé « Autres regards » par les travailleurs de l’ESAT des étangs

de Port-de-Bouc.

« Pour passer d’un regard qui dévisage à un regard qui envisage ». Venez les soutenir ! (Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos).

ATELIERS GRATUITS (Inscription sur place) / STANDS D’INFORMATIONS / EXPOSITIONS / RESTAURATION SUR PLACE / POSSIBILITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30

Animation Handigym par le club SLC Gym avec Floriane Clavel en partenariat avec la Direction des Sports de Martigues. Gymnase des Salins, Avenue Louis Sammut – Martigues. Enfants et adultes

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H

Visite LSF de l’exposition sur les œuvres d’art contemporain offertes par le collectionneur Charles-Eric Siméoni au musée Ziem, entre 1996 et 2021. Musée Ziem, bd du 14 juillet – Martigues. Inscription au 04 42 41 39 60

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 10H

Inauguration de la boîte à livres fabriquée par des adultes en situation de handicap. Médiathèque Louis Aragon de Martigues en partenariat avec les associations Caliope et la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos. Jardin de Ferrières – Martigues. Ouvert à tous

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 À 19H

Projection du dernier film « ORA » d’Éric Dargent (vice-champion du monde de para-surf) en partenariat avec la Direction des Sports et la Direction Culturelle de Martigues, suivie d’un temps d’échanges en sa présence. Cinéma La Cascade, 35 Cours du 4 Septembre – Martigues

Évènements organisés par le Pôle Santé et Handicap du CIAS du Pays de Martigues. Partenaires associés : Ville de Martigues – Ville de Port-de-Bouc – Ville de Saint-Mitre-les-Remparts – Hôpital de Martigues – Maison départementale des personnes handicapées (MDPH 13) – AFTC13 – Les ateliers d’LN – CECIDEV – Centre Social Eugénie Cotton Martigues – La Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos – Cinéma La Cascade Martigues – Cinéma Le Méliès Port-de-Bouc – Le combat de la vie – Croix-Rouge – Dys-Positif – Les enfants de l’oubli – Faire signes ensemble – Handitoit – Le Maillon – Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC) de Martigues – Mars’APAS – SbyS GEM Advocacy – SLC Gym – SLHAM – Surfeurs Dargent – Unapei 13 – Unisus …



