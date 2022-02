MARTIGUES MINÉRAL EXPO Halle de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

MARTIGUES MINÉRAL EXPO Halle de Martigues, 19 mars 2022, Martigues. MARTIGUES MINÉRAL EXPO

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Halle de Martigues

**5ème ÉDITION DU SALON DES MINÉRAUX. Une cinquantaine d’exposants sur 2000 m2 proposant aux petits et grands fossiles, minéraux bruts ou travaillés en lampes et objets de décoration, bijoux, pierres fines, précieuses ou ornementales…** Une dent de requin fossile offerte à chaque enfant de moins de 13 ans ! Fossiles datant de 500 millions d’année avec des pièces exceptionnelles (ammonites géantes, ossements de dinosaures, reptiles etc..). Des cristaux du monde entier, minéraux infiniment colorés, coquillages, bijoux, pierres précieuses fascinantes et gemmes rares … Origine des exposants : France, Pakistan, Maroc, Espagne, Madagascar, Italie, Belgique, Allemagne, Mexique, etc…

5 euros

Salon des minéraux, fossiles, météorites, bijoux, pierres précieuses Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

