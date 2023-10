25 NOVEMBRE – JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES Martigues Martigues, 20 novembre 2023, Martigues.

25 NOVEMBRE – JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES 20 – 26 novembre Martigues Entrée libre

Retrouvez toute la programmation du 20 au 26 novembre des villes partenaires membres du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

EXPOSITION : COMMENT PROTÉGER LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS DES VIOLENCES SEXUELLES ?

Créée par l’association « Une vie » en partenariat avec le CRIAVS Île-de-France (Centre de Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles), cette exposition propose des affiches informatives pour améliorer ses connaissances, mieux protéger, repérer et signaler les victimes de violences sexuelles. Multigénérationnelle, cette exposition s’adresse aux enfants, adolescents et adultes.

Du 20 au 24 novembre

Hall de l’hôtel de ville de Martigues

Du 20 au 25 novembre

Médiathèque Boris Vian, Port-de-Bouc

Médiathèque Charles Rostaing, Saint-Mitre-les-Remparts (Affiches adultes)

Médiathèque Louis Aragon, Martigues (Affiches enfants et adolescents)

ILLUMINATIONS : ORANGEZ VOTRE VILLE

Organisée par le Zonta club de Martigues Étang de Berre dans le cadre de la campagne portée par l’ONU « Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes ». La couleur orange sera mise à l’honneur.

Du 20 au 26 novembre

SPECTACLE : VIVANTE(S)!

Un spectacle (sur)vivant créé par Marie Treppo. One Woman show d’une artiste niçoise qui témoigne de sa propre expérience, dans une mise en scène épurée. Clôturé par un échange ouvert entre l’actrice, le public et Solidarité Femmes 13.

Mercredi 22 novembre – 18h-20h

Salle Jean Renoir – Quartier Saint-Roch, Martigues

Gratuit

CONFÉRENCE THÉATRALISÉE : FEMMES EN TRAIN POUR PÉKIN

Témoignage de Liliane Querou, présente à la quatrième conférence mondiale des femmes organisée à Pékin en 1995, sous forme d’une conférence-théâtralisée.

Un joli moment cadencé au piano par Laëtitia Miclo, rythmé par des saynètes écrites par le groupe de théâtre du Centre social Paradis Saint-Roch de Martigues et mené par l’intervenante Claire Moret.

Des témoignages, des tranches de vie émouvantes et drôles, pour discuter de la condition féminine.

À l’issue de la représentation, un débat sera proposé sur les violences faites aux femmes et plus particulièrement sur les violences sexuelles.

Les cuisiniers.ères des différents Centres sociaux et Maisons de quartier offriront un rafraîchissement dînatoire en fin de journée.

Vendredi 24 novembre – 18h

Tout public

Salle Jean Renoir – Quartier Saint-Roch, Martigues

HOMMAGE

L’association Volonté Initiative Engagement au Féminin propose un rassemblement devant la mairie de Port-de-Bouc, prises de paroles en hommage aux femmes décédées sous les coups de leur conjoint, ex-conjoint, compagnon… et jeté de fleurs du pont Van Gogh.

Samedi 25 novembre – 12H

Cours Landrivon, Port-de-Bouc

COMMISSION « ENFANCE ET FAMILLE » APO.RS.OEB SUR LA QUESTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Animée par le pédopsychiatre Louis-Régis Rimbert -Pirot, elle réunit des professionnel.les de la santé et des travailleur.ses sociaux. Dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, cette commission sera ouverte au public pour échanger largement sur cette thématique.

Jeudi 30 novembre – 9h-11h30

Maison des Services au Public, rue Charles Nédelec, Port-de-Bouc

INFORMER ET SENSIBILISER

Les jeunes femmes victimes de violences

Tout au long de l’année, un module de sensibilisation en direction des lycéens est proposé par le service Prévention éducative et accès au droit de la Ville de Martigues. Ce module permet d’expliquer le cadre de la loi venant sanctionner les violences sexistes et sexuelles (outrage sexiste, harcèlement sexuel…), puis d’aborder plus particulièrement les violences conjugales tout en engageant le dialogue avec les jeunes.

Informer, renseigner et échanger sur les violences à l’encontre des filles et des femmes

Interventions organisées par le Zonta club de Martigues Étang de Berre dans les lycées professionnels à partir de novembre.

En 2023 mon corps, mon choix ? Sexualité, contraception, grossesse, IVG

Proposé par le Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) qui a pour missions la prévention, l’information et l’éducation familiale dans le domaine de la sexualité, de la contraception, des interruptions volontaires de grossesse et des infections sexuellement transmissibles. Le CPEF est à votre écoute pour :

– parler sur rendez-vous, pendant nos consultations, de contraception, d’une grossesse non programmée, de consentement… (gratuité et confidentialité)

– parler en séance collective, au sein des établissements scolaires, (sur demande, gratuit au titre des missions de prévention du CD13).

Sur rendez-vous à Port-de-Bouc à la Maison Départementale des Solidarités. 5 rue de la République. Tél : 04 13 31 80 00

Lundi 20/11 de 9h à 12h

Jeudi 23/11 de 9h à 12h

À Martigues à la Maison Départementale des Solidarités. 5 rue Charles Marville. Tél : 04 13 31 80 51

Mardi de 9h à 12h

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

PERMANENCES d’aide aux victimes de violences conjugales

Présence d’un intervenant social de l’APERS à l’Hôtel de Police de Martigues. Aide et Accompagnement des victimes (champs du social, du judiciaire…).

APERS

Il s’agit, lors d’un rendez-vous, de recevoir, d’écouter et d’évaluer les demandes des victimes afin de favoriser la prise en compte de leurs souffrances psychiques et de leurs difficultés administratives et/ou juridiques.

Maison de justice et du droit de Martigues

Maison des services au public de Port-de-Bouc.

Sur rendez-vous au 04 42 52 29 00

SOLIDARITÉ FEMMES 13

Il s’agit, lors d’un rendez-vous, de recevoir, d’accompagner et de permettre aux victimes d’accéder à leurs droits. Ces permanences sont également des lieux d’écoute et de parole.

Maison de justice et du droit de Martigues

Tous les lundis après-midi. Sur rendez-vous au 04 86 51 40 15

Centre hospitalier de Martigues

Tous les vendredis matin. Sur rendez-vous au 04 86 51 40 15

Maison des services au public de Port-de-Bouc

Tous les lundis matin. Sur rendez-vous au 04 42 40 65 12

