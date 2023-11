COMMÉMORATION SAMEDI 11 NOVEMBRE 2023 Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues COMMÉMORATION SAMEDI 11 NOVEMBRE 2023 Martigues Martigues, 11 novembre 2023, Martigues. COMMÉMORATION SAMEDI 11 NOVEMBRE 2023 Samedi 11 novembre, 09h30 Martigues COMMÉMORATION SAMEDI 11 NOVEMBRE 2023 105ème anniversaire de l’Armistice de la guerre 14/18 En présence de Gaby Charroux, maire de Martigues, du conseil municipal et des associations patriotiques de Martigues : LA COURONNE 9h30 cérémonie officielle au monument aux morts de La Couronne

10h45 dépôt de gerbe à Saint-Julien

11h30 dépôt de gerbe à Saint-Pierre MARTIGUES 10h30 dépôt de gerbe au Cimetière Saint Joseph

11h départ du défilé du cours du 4 Septembre arrivée monument aux morts 39/45

Martigues Bouches du Rhône Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

