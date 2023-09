SEMAINE MARTIGUES PROPRE Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues SEMAINE MARTIGUES PROPRE Martigues Martigues, 14 octobre 2023, Martigues. SEMAINE MARTIGUES PROPRE Samedi 14 octobre, 09h00 Martigues Contactez le Centre social ou la Maison de quartier de votre zone. Samedi 14 octobre > 9H-11H Enfants, jeunes, adultes, mobilisez-vous ! Le service public de la propreté intervient quotidiennement mais ne peut agir seul.

Participez à l’action éco-citoyenne de ramassage des déchets et de tri sélectif. QUARTIERS ET LIEUX DE RASSEMBLEMENT SAINT-JULIEN / SAINT-PIERRE : Plateau d’évolution Saint-Pierre

CROIX-SAINTE : Place de Croix-Sainte

FERRIÈRES : Centre social Eugénie Cotton

LAVÉRA : Maison de Lavéra

MAS DE POUANE : Centre social Jacques Méli

SAINT-ROCH : Centre social

CANTO PERDRIX : Centre social Jeanne Pistoun

NOTRE-DAME DES MARINS : Centre social Notre-Dame des Marins

BOUDÈME : Centre social Jeanne Pistoun

CARRO : Maison de Carro

Contactez le Centre social ou la Maison de quartier de votre zone. Les déchets ramassés seront triés et, ensuite pesés par le service de la Propreté urbaine afin d’évaluer les quantités collectées. 11H30 – Allocution de Monsieur le maire, Gaby Charroux suivie d’un rafraîchissement offert à tous les participants. Martigues Bouches du Rhône Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00 MARTIGUES PROPRE DEC-VILLE DE MARTIGUES ©Shutterstock Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Bouches du Rhône Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Martigues Martigues latitude longitude 43.405487;5.054819

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/