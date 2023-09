La Fête de la Bière Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues La Fête de la Bière Martigues Martigues, 13 octobre 2023, Martigues. La Fête de la Bière Vendredi 13 octobre, 18h00 Martigues Accès libre « Les vitrines Martégales » vous propose un rendez-vous inédit sur le Coeur de Ville : La Fête de la Bière

Retrouvez animations musicales et des grandes tablées sur les 3 quartiers du Coeur de Ville. Pour l’occasion des stands de restaurations vous seront proposés à Jonquières, Esplanade des Belges en plus des restaurateurs du Coeur de Ville participants qui proposeront de l’emporter. Pour Ferrières : Place Jean Jaurès

Pour l’Île : Place de la Libération

Pour Jonquières : Quai Général Leclerc, Place des Martyrs, Esplanade des Belges, Place Gérard Tenque

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues

