SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE Martigues Martigues, 28 septembre 2023, Martigues.

SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE 28 septembre – 24 octobre Martigues Se référer au détail de l’évènement

http://www.codeps13.orgREDI 29 SEPTEMBRE – 9H À 17H**

Formation premiers secours en santé mentale module «jeunes» organisée par la Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Seront abordés : les troubles de santé mentale émergents (dépression, anxiété, psychose, conduites addictives, troubles des conduites alimentaires) et les états de crise en santé mentale (pensées et comportements suicidaires, attaques de panique, automutilations non suicidaires, crise suicidaire, conduites agressives).

Espace Santé Autonomie 40, bd Louise Michel – Martigues

Ouvert aux professionnels. Places limitées Inscription au 04 86 64 81 63

VENDREDI 29 SEPTEMBRE DE 9H À 17H

Découverte de la pratique de thérapie à médiation équine présentée par l’association Unisus : un accompagnement physique et psychologique des bénéficiaires vers l’amélioration face à un handicap, une pathologie.

Centre Équestre Rte de Saint Macaire Martigues

Ouvert aux professionnels, associations du Pays de Martigues. Places limitées Inscription au 04 86 64 81 63

À PARTIR D’OCTOBRE

Dans le cadre d’un projet de recherche sur le littoral Paca, présentation des travaux participatifs de l’Institut et de l’étude Ecolex sur les perceptions des pollutions industrielles susceptibles d’influencer la santé mentale (anxiété) et organisation d’un atelier autour du changement climatique et de l’éco-anxiété : écritures, dessins, nuage de mots, discussion sur les écogestes et actions collectives.

Institut Ecocitoyen Réservé aux élèves de lycées encadrés par leurs enseignants

MERCREDI 4, JEUDI 5 ET VENDREDI 6 OCTOBRE DE 9H À 17H

Formation «Renforcer les compétences psychosociales : de l’intention à l’animation auprès des publics» organisée par le CoDEPS 13 et le Pôle Santé et Handicap du CIAS du Pays de Martigues.

Espace Santé Autonomie 40, bd Louise Michel – Martigues

Ouvert aux professionnels et bénévoles des champs sanitaire, social ou éducatif de Martigues et Port de Bouc

Inscription sur www.codeps13.org

JEUDI 5 OCTOBRE À 14H30

Table ronde pour un échange sur les dispositifs extra-hospitaliers de la psychiatrie adulte organisée par le Centre Hospitalier de Martigues (infirmières précarité, en Centre Médico-Psychologique et Hôpital de Jour) : comment prendre rendez-vous, les modalités d’adressage, les personnels médicaux et paramédicaux, les limites de la psychiatrie hospitalière.

Médiathèque Boris Vian – Port-de-Bouc Ouvert à tout public

SAMEDI 7 OCTOBRE DE 9H À 18H

Forum des aidants(es) et des aidés(es) : stands et ateliers d’information, de bien-être et de prévention santé organisé par les Pôles Infos Séniors et Santé et Handicap du CIAS du Pays de Martigues et l’association Le Maillon.

Maison du Tourisme. Rd point de l’hôtel de Ville – Martigues

Ouvert à tout public

LUNDI 9 OCTOBRE ET LUNDI 16 OCTOBRE DE 10H À 11H

Ateliers de médiation équine et visites guidées de la ferme, interactions avec certains animaux : nourrissage, brossage … organisés par le service Biodiversité

espaces naturels et littoral de la Ville de Martigues.

Ferme pédagogique de Figuerolles –

Martigues

Ouvert au public sur inscription au 04 42 49 03 00

LUNDI 9 OCTOBRE À 14H

Rencontre avec l’association «Vacances et Familles» qui favorise l’accès aux vacances pour tous en proposant des solutions de vacances solidaires (hébergement, animations, accompagnement avant, pendant et après le séjour), organisée en lien avec le CAMSP, le CMP Martigues et le Point Infos Handicap du CIAS du Pays de Martigues.

Maison du Tourisme (salle Hurard) Rd point de l’Hôtel de Ville – Martigues

Ouvert à tout public

DU 09 AU 20 OCTOBRE SUR RENDEZ-VOUS, LE JEUDI APRÈS-MIDI

L’équipe du Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) de Martigues et Port-de-Bouc propose un quizz sur le thème « Les relations intimes peuvent-elles impacter notre santé mentale ?

Qu’en pensez-vous ? »

CPEF de Martigues, rue Charles Marville et CPEF de Port-de-Bouc, 5, rue de la République

Ouvert aux adolescents et adultes, sur inscription au 04 13 31 80 67

MARDI 10 OCTOBRE DE 9H À 17H

Formation de «sentinelles au repérage de la crise suicidaire» organisée par le Pôle Santé et Handicap du CIAS du Pays de Martigues, en coopération avec le CoDEPS 13.

Espace Santé Autonomie 40, bd Louise Michel – Martigues

Ouvert aux professionnels, associations et citoyens de Martigues et Port-de-Bouc Inscription sur www.codeps13.org

MERCREDI 11 OCTOBRE À 17H

Conférence suivie d’un débat sur la souffrance au travail sous l’angle des victimes et de leurs droits : rencontre avec Françoise Denan, psychologue clinicienne auteure du livre « La souffrance au travail et discours capitaliste ».

Médiathèque Louis Aragon – Martigues

Ouvert à tout public

VENDREDI 13 OCTOBRE DE 13H30 À 16H30

«Thé-matique» proposée par le Pôle Santé et Handicap du CIAS du Pays de Martigues : temps d’échanges sur le thème des addictions, animé par Laurence Bruccoleri, chargée de prévention association Addictions France.

Espace Santé Autonomie 40, bd Louise Michel – Martigues

Ouvert aux professionnels médicaux et sociaux du Pays de Martigues. Places limitées – Inscription au 04 86 64 81 63

LUNDI 16 OCTOBRE DE 14H À 16H30

Formation/sensibilisation sur l’accompagnement des personnes atteintes d’une pathologie professionnelle ou environnementale, quels sont leurs droits ? (démarches pour une reconnaissance de la pathologie

professionnelle, préjudice d’anxiété …) organisée par l’ADEVIMAP (Association de Défense des Victimes de Maladies Professionnelles et environnementales).

Locaux ADEVIMAP Les Terrasses Bleues quartier de l’Escaillon Ave de Barboussade – Martigues

Ouvert aux professionnels de la santé, du social et du médico-social.

Places limitées – inscription au 04 42 43 50 23 ou adevimap@orange.fr

MARDI 17 OCTOBRE À 17H

Rencontre avec Olivia Foli, auteure du livre «Les paroles de plaintes au travail, des maux indicibles aux conversations du quotidien». À partir d’enquêtes dans diverses entreprises, Olivia Foli abordera les enjeux de la communication dans le travail et leurs liens avec la santé et notamment l’importance d’une parole libre.

Médiathèque Louis Aragon – Martigues

Ouvert à tout public

JEUDI 19 OCTOBRE DE 9H30 À 12H

L’association APORS ouvre au public la commission «Enfance et Famille» animée par Louis-Régis Rimbert-Pirot, pédopsychiatre au Centre Hospitalier de Martigues, sur le thème des violences intrafamiliales faites aux enfants et conjugales.

Médiathèque Louis Aragon – Martigues

Ouvert à tout public

VENDREDI 20 OCTOBRE À 18H

Projection en avant-première du documentaire « État limite » de Nicolas Peduzzi sur le travail acharné d’un psychiatre face au manque de moyens de l’hôpital public, en présence de l’acteur principal et psychiatre Jamal Abdel-Kader qui participera à un échange avec la salle, en partenariat avec les associations RSOEB et APORS. Le débat sera suivi d’un apéritif dinatoire offert par le cinéma (boissons non-incluses).

Cinéma Le Méliès 12, rue Denis Papin – Port-de-Bouc

Ouvert à tout public, tarifs habituels du cinéma appliqués pour le film

MERCREDI 25 OCTOBRE DE 9H À 17H

Journée d’information à destination des aidants «Mieux comprendre les troubles psychiques et connaître les ressources locales», co-animée par une psychologue et une bénévole de l’UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques).

Espace Santé Autonomie 40, bd Louise Michel – Martigues

Ouvert à tout public. Places limitées, repas offert – Inscription auprès de la Plateforme de répit du Maillon 07 70 44 04 52 ou psychologueplateforme@lemaillon.fr

TOUTE L’ANNÉE

Permanence Le Maillon : l’association propose un soutien psychologique, gratuit et sans limitation de durée, pour les aidants de personnes majeures, sur le secteur du pourtour de l’Étang de Berre, de Port-de-Bouc à Marignane et de

Rognac à Istres.

Pour une prise de rendez-vous à domicile ou à l’Espace Santé Autonomie 40, bd Louise Michel – Martigues, contacter la plateforme de répit du Maillon au 07 70 44 04 52

Les SISM 2023 sur le territoire du Pays de Martigues, coordonnées par le Conseil Local de Santé Mentale du Pays de Martigues, portées par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Martigues.

Partenaires associés : CIAS du Pays de Martigues : Pôle Santé et Handicap, Pôle Infos Séniors, Ville de Martigues : service Biodiversité Espaces Naturels et Littoral, médiathèque Louis Aragon, Ville de Port-de-Bouc : médiathèque Boris Vian, cinéma Le Méliès, Centre Hospitalier de Martigues, CoDEPS 13 (Comité Départemental d’Education et de Promotion de la Santé), CPEF (Centre de Planification et d’Éducation Familiale Martigues Port-de-Bouc), Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, associations Institut Écocitoyen, Addictions France, ADEVIMAP (Association de Défense des Victimes des MAladies Professionnelles et environnementales), APORS (Association pour la Promotion et l’Organisation du Réseau de proximité Santé-Précarité de Martigues Port-de-Bouc), RSOEB (Réseau Santé Ouest Etang de Berre), Le Maillon, Vacances et Familles, UNAFAM (Union NAtionale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques), Unisus.

Martigues Bouches du Rhône Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.codeps13.org »}, {« link »: « mailto:adevimap@orange.fr »}, {« link »: « mailto:psychologueplateforme@lemaillon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T09:00:00+02:00 – 2023-09-28T18:00:00+02:00

2023-10-24T09:00:00+02:00 – 2023-10-24T18:00:00+02:00

santementale ciaspaysdemartigues

DEC-Ville de Martigues ©Visuel campagne nationale