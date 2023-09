RESPIRE Martigues Martigues, 12 septembre 2023, Martigues.

RESPIRE Mardi 12 septembre, 21h00 Martigues Diffusion TV

Cette fiction est librement inspirée de l’histoire vraie de la chanteuse marseillaise Tessæ et adaptée de son livre « Frôler les murs » (coédition JC Lattès et Wagram livres). Elle traite du harcèlement scolaire.

Les rôles principaux sont interprétés par :

Charlie Loiselier (Balthazar, Section de Recherche, Camping Paradis, Famille d’Accueil…)

Calogero, son premier rôle au cinéma.

Charlie Bruneau (En Famille et R.I.S police scientifique….)

Synopsis :

Chanter. C’est depuis toujours la raison de vivre de Tessa, 16 ans. Alors quand elle entre au lycée, elle met toutes les chances de son côté en choisissant l’option musique. Mais très vite, l’adolescente timide devient la cible de moqueries de la part de certains élèves, jaloux de son talent. Lâchée par sa meilleure amie, Tessa subit un harcèlement qui devient peu à peu quotidien et la pousse à bout. Il lui faudra tout le soutien de ses proches et notamment de Raphaël, son professeur de musique, pour retrouver le goût à la vie et réaliser son rêve : monter sur scène.

Martigues Bouches du Rhône Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T21:00:00+02:00 – 2023-09-12T23:00:00+02:00

tournage à martigues téléfilm

