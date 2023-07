QUARTIER POP Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues QUARTIER POP Martigues Martigues, 11 juillet 2023, Martigues. QUARTIER POP 11 – 19 juillet Martigues Entrée libre QUARTIER POP Musique populaires et festives Martigues du 11 au 19 juillet 2023

De 20H30 à 23H – Gratuit

Animer nos coeurs de quartier, favoriser le vivre ensemble et proposer des temps culturels populaires et festifs sont les ambitions de la 1ère édition de « Quartier Pop ».

5 QUARTIERS, 3 GROUPES, 5 AMBIANCES

2023-07-11T20:30:00+02:00 – 2023-07-11T23:00:00+02:00

