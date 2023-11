Fabien Olicard – Archétypes – Tournée HALLE DE MARTIGUES, 8 juin 2024, MARTIGUES.

Fabien Olicard est de retour avec son quatrième show : Archétypes. Selon Fabien nous serions tous mentalistes ! Et il compte bien vous le démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez parfois vous étonner vous-même ! Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser de rire. Dans ce nouveau spectacle très singulier, Fabien Olicard confirme sa place de numéro 1 des mentalistes français.Le saviez-vous ? Fabien Olicard a emmené cette discipline dans les plus grandes salles, comme l’Olympia, le Zénith de Paris, ou encore la Seine Musicale. Il présente ici un spectacle complètement inédit alliant finement humour, science et mentalisme. Genre: Mentaliste Tout publicDurée : 1h20Sans Entracte Fabien Olicard

HALLE DE MARTIGUES MARTIGUES QUART.HÔTEL DE VILLE Bouches-du-Rhône

