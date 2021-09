Martigues fête son terroir Martigues, 2 octobre 2021, Martigues.

Martigues fête son terroir 2021-10-02 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-02 17:30:00 17:30:00

Martigues Bouches-du-Rhône

Producteurs locaux et dégustations, tracteurs et matériels agricoles, fermes, animations gratuites pour les enfants ,promenades à dos de poneys et nombreuse autres surprises.



De 10h à 17h30

– Exposition de matériel vinicole et agricole (tracteurs, vendangeuse…)

Esplanade des Belges,



– Fermes pédagogiques avec activités ludiques et pédagogiques

Cours du 4 Septembre, place Gérard Tenque.



– Petit marché de producteurs et de créateurs locaux : Andréas COURET (fruits, légumes, huiles, confitures) , Marcel GRIGNON (savons et cosmétiques), Olivier MAZET ( Conserves et artisanat), Agnes PARRA (produits cosmétiques naturels) Thierry SEREN (produits de la boulangerie, huile d’olive et pois chiche), Bernard THORON (produits laitiers, confitures, , miel, légumes et fruits…céramiques artisanales), Sylvie WARNET (produits de la ruche, miel, pollen, pains d’épices, confitures), René ZAVATTONI (fruits et légumes), Cave Coopérative de Saint Julien – Esplanade des Belges



– Jeux en bois – Rue Lamartine



– Atelier de forge participatif avec confection de petits objets – Rue Lamartine ou place des Martyrs



– Ateliers vannerie participatif avec confection de petits objets – Place Lamartine



– Mini golf Martégal – Cours du 4 septembre coté Cascade



De 10h à 12h30 et 14h à 17h30

– Balades à poneys – Rues Langari, Ramade et Lamartine



A partir de 14h30

Fanfare dans les rues de Jonquières



Le petit train 100 % électrique circulera de la place des Aires jusqu’àu quai Général LECLERC de 10h00 à 17h et proposera 6 arrêts à travers les centres-villes.

Cette journée du terroir sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’authenticité, les traditions et la qualité des produits locaux.

animcv@ville-martigues.fr +33 4 42 44 34 09

dernière mise à jour : 2021-09-23 par